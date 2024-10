Klaas Agricola stopt als burgemeester in Dantumadiel

regionaal ma 21 oktober 2024, 16.55

DAMWALD - Klaas Agricola stopt na zeven jaar als burgemeester van de gemeente Dantumadiel. Per 4 november wordt hij waarnemend burgemeester van de gemeente De Fryske Marren.

Commissaris van de Koning, Arno Brok, heeft Agricola inmiddels beëdigd als waarnemend burgemeester van gemeente De Fryske Marren. Agricola volgt Fred Veenstra op die op 19 november 2024 wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Smallingerland.

Moeilijk besluit

"Een heel moeilijk besluit. Want ik laat het prachtige Dantumadiel achter me", zegt Agricola. Tegelijk maakt zijn weloverwogen keuze de cirkel rond. "De familiehistorie van mijn vrouw en mij ligt in De Fryske Marren. En ik ben mijn werkzame leven in deze gemeente begonnen." Waarnemend burgemeester zijn van De Fryske Marren ziet Klaas Agricola als een mooie afsluiting van zijn carrière. "Ik vind het een eer dat ik hiervoor ben gevraagd."

Dierbare ontmoetingen

Op 1 december 2017 werd Klaas Agricola benoemd tot burgemeester van Dantumadiel. Vanuit Dalfsen, waar hij sinds 2010 wethouder was, verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Feanwâlden. "Ik voel me erg verbonden met de gemeente, de inwoners en de mentaliteit van de Fryske Wâlden. Vooral mijn ontmoetingen en gesprekken met inwoners, organisaties en de samenwerking met het college en de gemeenteraad zijn mij dierbaar."

Afscheid op 29 november

Agricola heeft zijn laatste werkdag in Dantumadiel op 3 november. Zijn officiële afscheid is vrijdag 29 november tijdens een bijzondere raadsvergadering. De burgemeester neemt dan afscheid van de raad en genodigden. Later op de dag is er een moment voor inwoners uit de gemeente die Klaas Agricola de hand willen schudden.

Nieuwe baan start op 4 november

Op 4 november aanstaande zal Agricola starten in De Fryske Marren. Agricola zal na het waarnemerschap met pensioen gaan.

In overleg met de commissaris van de Koning wordt gekeken op welke manier de functie van burgemeester in Dantumadiel wordt ingevuld.