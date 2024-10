Ruime overwinning op hekkensluiter WVV voor Buitenpost

BUITENPOST - De tweede overwinning van de competitie is binnen voor Buitenpost. De ploeg van Kevin Waalderbos had de wedstrijd volledig onder controle en bereikte een 4-0 voorsprong via Roan van der Weij (2x), Edwin Schaafsma en Rik Weening. WVV kwam nog terug tot 4-2, maar de punten kwamen niet meer in gevaar.

Een prachtig hoogstandje van Roan van der Weij breekt de wedstrijd open. In de 21e minuut geeft Rolf Dijk een hoekschop die bij de eerste paal belandt op heuphoogte. Van der Weij springt en plaatst de bal met zijn hak over alle verdedigers en de keeper heen in de verre hoek. Edwin Schaafsma geeft de bal nog een laatste tikje, vlak voor of achter de doellijn.

Het beeld van de eerste helft is kenmerkend voor dit seizoen: Buitenpost heeft de bal en zoekt naar een opening, de tegenstander zakt in en verdedigt. Op slag van rust moest Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen voor het eerst serieus in actie komen. Met een vlugge reflex had hij een antwoord op een harde kopbal uit een vrije trap van de zijkant.

Meer ruimte

Vlak na de thee doet Buitenpost precies wat het moet doen: de voorsprong zo snel mogelijk verdubbelen. Een hoekschop komt voor de voeten van Edwin Schaafsma, die de bal met zijn linkerbeen hard tegen de touwen schiet. Na de 2-0 moet WVV meer risico's nemen, waardoor er aan de andere kant meer ruimte ontstaat voor Buitenpost.

Van die ruimte wordt gebruikgemaakt met een dieptebal op David Albert Villalta, die zijn directe tegenstander van zich afhoudt en naar binnen dribbelt. Hij krijgt de bal bij Van der Weij, die vanaf de rand van het strafschopgebied laag binnenschiet in de korte hoek. David Albert Villalta ligt op zijn rug met twee vuisten in de lucht; hij werd nog op de grond geduwd nadat hij de bal bij Van der Weij had afgeleverd.

Even later zet Gerbrand Waaksma uitstekend druk op de keeper van WVV en pakt hem de bal af. Waaksma bereikt Rik Weening, die pas twee minuten binnen de lijnen staat. Weening kapt de keeper uit, zet de laatste verdediger op het verkeerde been en schuift koeltjes de 4-0 binnen.

Concentratie

Zo stond Buitenpost twintig minuten voor tijd op een meer dan comfortabele voorsprong. Het spel werd minder en WVV, dat maar een paar kansen had gehad, wist nog twee keer te scoren. De overwinning voor de Blauwkes kwam niet meer in gevaar.

Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos is tevreden. "We zetten de tegenpartij goed onder druk in de eerste twintig minuten en hadden daardoor de wedstrijd onder controle", zegt hij. "Het is lekker dat dat een voorsprong opleverde, waardoor WVV meer moest komen en er ruimte ontstond. Bij de derde en vierde goal waren we heel gretig, dat was een aandachtspunt. Daarna lijkt bij ons de concentratie af te nemen waardoor we WVV terug in de wedstrijd laten komen. Een gevoel van blijdschap overheerst, elke overwinning moet worden gevierd."

Na vijf wedstrijden in de eerste klasse staat Buitenpost achtste. WVV blijft op de laatste, veertiende plaats met één behaald punt. Volgende week gaat Buitenpost naar zondags-derdeklasser VV Oerterp voor bekervoetbal.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries (84. Joost Jesse Visser), Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, David Albert Villalta, Edwin Schaafsma (84. Harmen Symen Elsenga), David Kazimier, Rolf Dijk (72. Willem de Boer), Roan van der Weij (65. Rik Weening), Gerbrand Waaksma (72. Joran Olijve)

Scoreverloop: 1-0 (21. Roan van der Weij), 2-0 (47. Edwin Schaafsma), 3-0 (63. Roan van der Weij), 4-0 (67. Rik Weening), 4-1, 4-2.