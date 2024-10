Inbraak bij Zoef Outlet in Drachten

lokaal nieuws za 19 oktober 2024, 7.57

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een inbraak plaatsgevonden bij Zoef Outlet aan de Houtlaan in Drachten. Op dit moment is nog niet bekend wat de inbreker(s) buit hebben gemaakt.

Een oplettende buurman ontdekte bij thuiskomst dat de schuifdeur van de winkel was geforceerd. De politie werd direct ingeschakeld en de eigenaar is op de hoogte gebracht. De politie is ter plaatse geweest en heeft onderzoek verricht.