Bibliotheekwissel in T-diel gaat ruim 700.000 euro kosten

regionaal zojuist geplaatst

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft besloten om afscheid te nemen van de huidige bibliotheek organisatie dbieb. De stichting Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) zal vanaf 2026 de gemeente bibliotheek worden. Met de wisseling is 714.000 euro gemoeid.

Alleen de VVD en D'66 stemden tegen.

Het besluit was deze emotioneel te noemen met veel medewerkers van dbieb op de publieke tribune. Sommige met tranen in de ogen. Hun baan staat op het spel, het is onbekend of ze mee kunnen verhuizen naar de nieuwe organisatie.

Voor de inwoners gaat er niet veel veranderen omdat er nog geen toekomstvisie is op het bibliotheekwerk. Wel kunnen klanten vanaf 2026 gratis printen en kopiëren in de nieuwe bibliotheek.

De aanleiding voor de wisseling is de stroeve samenwerking tussen de gemeente en de dbieb. In het verleden moest de gemeente ook tekorten oplossen waardoor de meerderheid meer heil ziet in de overstap (ondanks de hoge kosten).