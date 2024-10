Drie loodsen bij Ternaard volledig afgebrand

TERNAARD - In een loods aan de Hantumerwei in Ternaard is donderdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. Even voor 19.30 uur kwam de eerste melding bij de brandweer binnen. Binnen een paar minuten werd de brand opgeschaald naar zeer grote brand.

Vlammen uit het dak

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De door het vuur verlichte rookwolken waren van grote afstand al te zien.

Drie loodsen

Ter plaatse stonden drie loodsen in brand. In deze loodsen stonden machines en lagen uien en aardappelen opgeslagen.

Inzetten op behoud van woning

Even na 20.00 uur liet een woordvoerder van de brandweer weten in te zetten op het behouden van het woonhuis. De drie loodsen stonden volledig in brand. De brand werd zowel vanaf de grond met behulp van groot water transport als vanuit de lucht met twee hoogwerkers bestreden.

NL Alert

Terwijl de brandweer nog aan het blussen was draaide de wind. Hierdoor trok de rook over Ternaard. Daarom is er een NL Alert melding verzonden. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Roet- en zonnepaneeldeeltjes

Daarnaast kunnen er in Ternaard roet- en zonnepaneeldeeltjes neerkomen. Deze komen mee met de rook. Volgens de brandweer kunnen deze bij elkaar geveegd worden met dikke handschoenen. Dit omdat de zonnepaneeldeeltjes scherp kunnen zijn. Vervolgens kan het in de afvalcontainer worden gegooid. Daarnaast wordt geadviseerd om daarna de handen te wassen.

Nablussen op afstand

Het nablussen van de brand gebeurd op veilig afstand. Dit omdat er binnen nog brandstoftanks aanwezig zijn. Het nablussen kan nog wel enkele uren duren, zo liet de brandweer weten.

De drie loodsen kunnen als verloren worden beschouwd.

