Gewonde bij aanrijding op A7 bij Beetsterzwaag

regionaal wo 16 oktober 2024, 22.15

BEETSTERZWAAG - Een automobilist raakte woensdagavond gewond bij een aanrijding op de A7 bij Beetsterzwaag. De bestuurder kwam omstreeks 21.10 uur in botsing met een vrachtwagen.

De politie, een ambulance en een berger kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening en afhandeling van het ongeval.

De chauffeur van de vrachtwagen is na het ongeval doorgereden. Het slachtoffer in de auto is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De berger heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd.

