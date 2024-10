'Drachten profiteert zeker van nieuwe Lelylijn'

regionaal wo 16 oktober 2024, 11.09

DRACHTEN - Met een treinstation profiteert Drachten zeker van de komst van de nieuwe Lelylijn. Over de plannen voor de spoorlijn van Amsterdam naar Groningen wordt al jaren gepraat, maar het is de vraag of na de aanleg de brede welvaart en daarmee het welzijn toeneemt.

Tijdens de vergadering van de Ronde Tafel dinsdagavond in Smallingerland zei projectdirecteur Stijn Lechner van de projectorganisatie Lelylijn daarover positief gestemd te zijn.

"Het is heel moeilijk om berekeningen over de brede welvaart en welzijn in de plannen mee te nemen", had Lechner te horen gekregen. De wetenschappers zijn er toch mee doorgegaan en de uitkomsten worden eerdaags gepubliceerd. De projectleider van de Lelylijn zei dat de brede welvaart "heel wat anders is dan inkomen. De veronderstelling is dat ook het welzijn van de mensen toeneemt, maar dat moet wel worden onderzocht.

Wethouder Robin Hartogh Heys zei later op de avond - tijdens de vergadering van Het Debat - zich niet voor te kunnen stellen dat de brede welvaart en het welzijn van de mensen na de komst van de Lelyijn niet groeit. Zeker voor Smallingerland verwacht hij dat. Andere gemeenten kunnen wel problemen met de Lelylijn hebben, bijvoorbeeld als een belangrijk natuurgebied door de Lelylijn in tweeën wordt gesneden. "Los daarvan, als gemeente en provincie gaan we daar helemaal niet over, het is een rijksproject."

Geen enkel raadslid was gecharmeerd van het FNP-standpunt niet langer voor de Lelylijn te ijveren als mocht blijken dat brede welvaart in Smallingerland niet groeit. "Dan moatte wy net te hurd mear foar de Lelyline rinne wolle, wy moatte der dan net sa happich mear op wêze", aldus fractievoorzitter Durk Oosterhof. Marco Molhoek (VVD) zei het klip en klaar: "Juist dan moeten we er tijd en energie steken en zorgen dat die brede welvaart er komt."

Europees treinennetwerk

SP'er André van Leeuwen wil verder dan de gemeentegrens kijken. "Daar moeten we niet te krampachtig mee omgaan." Hij noemde het Europees netwerk van spoorlijnen, waarvan de Lelylijn niet in Groningen stopt, maar via Duitsland naar Scandinavië doorloopt.

Uit de onderzoeken is nog niet naar voren gekomen of de verwachte investering van 13,8 miljard wordt terugverdiend. "Het is aan de politiek om daarin een keus in te maken", aldus Lechner. De huidige projectgroep heeft bewust gekozen voor een Lelylijn met meerdere haltes tussen Amsterdam en Groningen. Mocht er op dit moment een beslissing over de aanleg worden genomen, dan zal de aanleg rond 2035 starten en mogelijk in 2050 klaar zijn. Lechner zei dat uitstel van de plannen ook nog heel goed mogelijk is.

Groei aantal woningen

De groei van het aantal woningen in de noordelijke provincies zal met de komst van de Lelylijn relatief bescheiden zijn, maar het gaat volgens projectleider Lechner wel om substantiële aantallen. Hij zei niet te verwachten dat de hele Randstad na de aanleg van de Lelylijn naar het Noorden verhuist. Wel zullen mensen die in de noordelijke provincies de trein naar het Westen nemen en blijven wonen op de plek waar ze nu zitten. Uit onderzoek is gebleken dat met name hoger opgeleiden de trein nemen. "Die mensen kun je dan vasthouden."

Gezamenlijk standpunt

De provincies in het Noorden, de gemeenten en zeker ook Smallingerland zijn er op gebrand om één gezamenlijk standpunt over de Lelylijn naar het rijk over te brengen. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma. Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) wordt daaover op 6 november 2024 gepraat. Tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond liet onder andere Oeds van der Wijk (ChristenUnie) weten er geen moeite mee te hebben als een gemeente haar eigen standpunt ventileert. Wethouder Robin Hartogh Heys zei zijn "stinkende best te doen om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen".

Projectbestuurder Lechner noemde de Lelylijn "een "heel groot infrastructureel project", waarover bestuurders niet lichtvaardig een besluit nemen. De kosten voor de optie voor een spoorlijn langs Drachten vergen een investering van 13,8 miljard. "Wat wel helpt om de plannen te realiseren, is druk uit het Noorden", aldus Lechner.