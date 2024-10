Dronken brokkenpiloot uit Jistrum is rijbewijs toch weer kwijt

regionaal di 15 oktober 2024, 12.00

LEEUWARDEN - Een 50-jarige Jistrumer belandde eind maart 2022 met zijn bestelbus in een slootje naast de Rijksstraatweg (N355) bij Ryptsjerk. De man had gedronken en zijn rijbewijs was geschorst.

Bus tolde in de berm om zijn as

De zwarte Mercedes bus had een behoorlijke klapper gemaakt, constateerde de politierechter dinsdag. De auto kwam in de middenberm terecht en belandde na een stuurcorrectie in de sloot aan de rechterkant van de weg.

Getuigen zagen dat de bus in de berm om zijn as tolde, voor het voertuig tot stilstand kwam. Volgens andere automobilisten vlogen de modder en onderdelen van de bus alle kanten op. Bij het stoplicht zag een vrouw dat de man zich haastig gedroeg door te bumperkleven en daarna tikte hij mogelijk de 130 km/u aan totdat hij in de middenberm terecht kwam.

Witte verf aan binnenkant cabine

"Het is wonderbaarlijk dat niemand anders is geraakt", merkte de rechter op. De schade aan de bestelbus was aanzienlijk, de binnenkant van de cabine was besmeurd met witte verf van een opengebroken verfbus en ook de bestuurder kwam er niet zonder kleerscheuren af. De Jistrumer had een gebroken oogkas en gekneusde ribben aan het ongeval overgehouden.

Rijbewijs tijdelijk ongeldig verklaard

Hij mocht op dat moment niet rijden, het rijbewijs was tijdelijk ongeldig verklaard, en hij had gedronken. In het bloed werd een promillage van 2,26 gemeten, ruim vier keer hoger dan de toegestane 0,5 promille. Opmerkelijk dat de bestuurder gezien het relatief vroege tijdstip van het ongeval - tussen 12 en 1 uur 's middags - al zoveel drank op had vond de rechter.

'Getriggerd' door vervelend telefoontje

De verdachte antwoordde dat hij normaal niet reed, vrienden zorgden ervoor dat zijn bus op de werkplek kwam. Hij ging zelf altijd op de fiets. Maar een vervelend telefoontje had ervoor gezorgd dat hij 'getriggerd' was geraakt en was gaan drinken. Hij had aan het bier en cointreau gezeten wist hij nog, hoeveel hij precies had gedronken kon hij zich niet herinneren.

Sindsdien heeft hij zijn leven weer opgepakt, wast hem hem een compliment opleverde van de rechter. Maar er moest ook afgerekend worden.

"Een enorm geluk dat het niet erger is afgelopen"

De rechter volgde de eis van de officier van justitie en veroordeelde de Jistrumer tot een werkstraf van 60 uur, een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Voor het gevaarlijk rijden kreeg de Jistrumer een boete van 500 euro. "Het is een enorm geluk dat het niet erger is afgelopen", zei de politierechter Nynke Vlietstra.

De veroordeling had tot gevolg dat het rijbewijs van de Jistrumer vanwege een eerdere veroordeling 'van rechtswege' definitief ongeldig wordt verklaard. Hij zal opnieuw rij-examen moeten doen.