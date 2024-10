VIOD Driezum neemt afscheid van Robert Kleefstra

sportnieuws di 15 oktober 2024, 9.22

DRIEZUM - In goed overleg zijn trainer Robert Kleefstra en het bestuur van voetbalvereniging VIOD tot het besluit gekomen, dat ondanks de onderlinge goede verstandhouding, na vier seizoenen het avontuur tussen de trainer en de Driezumer voetbalclub eindigt.

In het seizoen 2021-2022 kwam Kleefstra over van vv. Zwaagwesteinde. In het eerste seizoen eindigde Kleefstra met VIOD in de vierde klasse op een negende plek. Zijn tweede seizoen was het meest constante en bereikte hij met het vlaggenschip van VIOD de vijfde plek.

VIOD redde zich, na een teleurstellend vorig seizoen, via de nacompetitie het vege lijf. In deze nacompetitie rechtte zijn team de rug en wisten zij zich ten koste van VVK (4-1) en ASC ’75 (4-2) het vierdeklasserschap veilig te stellen.

Robert Kleefstra gaat nu zijn laatste seizoen in bij VIOD en probeert samen met zijn spelers alles uit de kast te halen om het eerste elftal in de vierde klasse te houden. Het bestuur spreekt dan ook de wens uit om met een goede eindklassering afscheid te kunnen nemen van Kleefstra.

VIOD Driezum gaat vanaf nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.