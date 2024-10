Centrale As (ri Drachten) half uur dicht vanwege ongeval

regionaal ma 14 oktober 2024, 8.40

FEANWALDEN - Vanwege een ongeval was de Centrale As richting Drachten (ter hoogte van Feanwâlden) maandagochtend tijdelijk afgesloten. Het ongeval vond omstreeks 8.15 uur plaats ter hoogte van Noardburgum / Feanwâlden.

Het verkeer werd enige tijd omgeleid via Feanwâlden. Dit zorgde voor een lange stoet auto's langs het treinstation en Woudweg.

Een berger kwam heeft in elk geval twee voertuigen weggesleept. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen bij het ongeval. De aanleiding van het ongeval zou een eerder pechgeval zijn geweest. Bij de afhandeling van dit pechgeval vond even later de aanrijding plaats.

Omstreeks 8.50 uur kon het verkeer er op één rijstrook langsrijden. Later is de gehele weg richting Drachten / Nijega weer vrijgegeven door de politie.

