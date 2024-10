Twee mega-prijzen in Miljoenenjacht vallen in Lippenhuizen en Terwispel

LIPPENHUIZEN - Twee mega-prijzen in het tv-pogramma Miljoenenjacht gingen zondagavond naar twee inwoners uit twee dorpen in de gemeente Opsterland: Lippenhuizen en Terwispel.

In de studio deed Marieke uit Lippenhuizen mee. In de finale won ze een bedrag van 478.000 euro. Daarna was het tijd voor een thuiswinnaar. Gerston liep over de Spaltenbrêge en daar belde hij aan bij Fraukje en Durk uit Terwispel. Ook zij wonnen een bedrag van 478.000 euro.

Alle overige deelnemers die meespelen in de postcode 8407 EP verdelen ook nog eens € 478.000,-.

Winnaar Miljoenenjacht

Marieke was hoopvol aan dit avontuur begonnen. Ze was namelijk met slingers, feesthoedjes en een koelbox met champagne naar de studio gereden. Samen met haar zus Anneke had ze een voorgevoel dat ze met een mooie prijs naar huis zou gaan.

Haar voorspelling klopt: na vijf spannende rondes neemt ze maar liefst € 478.000,- mee naar huis.

