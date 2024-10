Blauw wit '34 troef Broekster Boys af

sportnieuws zo 13 oktober 2024, 17.19

DAMWALD - Broekster Boys uit Damwâld ging zaterdag op bezoek bij Blauw Wit '34 in Leeuwarden. Een bijzondere wedstrijd want zowel Patrick Zwart als assistent-trainer Sjorick Bootsma stonden vorig jaar nog bij Broekster Boys op de loonlijst als hooftrainer en trainer van het tweede elftal.

Geen onbekenden dus en voor de staf van Blauw Wit dus ook geen verrassingen over de kracht en zwaktes van de tegenstander. Beide mannen kennen de Broek door en door en daar zal in de wedstrijdanalyse van Zwart ongetwijfeld veel informatie gedeeld zijn.

Broekster Boys had de afgelopen 2 jaar alle 4 onderlinge duels gewonnen en ging met 7 punten uit drie wedstrijden vol goede moed naar dit prettige weerzien. Dat prettige weerzien en goede moed werd al snel getemperd want de doelpunten vielen deze dag aan de verkeerde zijde.

De eerste mogelijkheden waren voor Broekster Boys maar kleine foutjes werden door de Leeuwarders direct afgestraft. Rens Merkus maakte in de 10 e minuut al de 1-0. Een tikkie aangezien het pas de eerste keer was dat Blauw Wit voor het doel van Riemer Hoekstra kwam. Jan Tijtsma en Hedgar Hoekstra hadden zeker mogelijkheden om te scoren maar het zat vandaag niet mee.

Bob Schepers maakte na ruim een half uur de 2-0 door een geplaatst schot van de rand van de 16 meter. Frits Dantuma moest zich helaas in deze eerste helft al laten vervangen vanwege hamstring klachten. Hedzer Prins kwam voor hem in het veld. Slechts een paar minuten na de 2-0 had Broekster Boys moeten scoren maar de vrije man voor de keeper schoot hoog over i.p.v. een "wippertje" te geven.

De aansluittreffer had de wedstrijd in een heel ander perspectief kunnen brengen maar helaas... Scheidsrechter vd Lei floot bij die 2-0 voorsprong voor Blauw Wit voor de rust en Broekster Boys had even tijd om te kijken hoe het strijdplan gewijzigd kon worden.

Broekster Boys wilde na rust die aansluittreffer forceren. Vincent Hoekstra kwam in het veld voor Piet Wessel Dijkstra maar wat men ook probeerde, het lukte maar niet. Dat mag natuurlijk ook gezien worden als een kwaliteit van Blauw Wit die het geluk wel af wist te dwingen en vaak in balbezit kwam bij de zogenaamde tweede bal.

Twintig minuten voor tijd kreeg Broekster Boys de genadeklap. Warempel vanuit een eigen corner werd de bal knullig verspeeld en lag de 3-0 van Gregory Daraij in het netje. Amper van die schrik bekomen maakte Ennio V Asselt de 4-0 al. Met nog een kwartier te spelen was het natuurlijk al over en uit. Er werden nog wat irritaties uitgewisseld en het spel werd hier en daar wat grimmiger.

Ondanks dat was het een prima overwinning voor Zwart en zijn manschappen en wist de trainer zijn oude club op de juiste wijze te bestrijden. De overwinning was terecht maar de 4-0 deed bij Broekster Boys wel even pijn. Toen de rookwolken waren opgetrokken vond Broekster Boys zich terug op de 4 e plaats op de ranglijst. Blauw Wit staat met een puntje minder op de 9 e plaats en dat zegt wel iets over de kleine krachtsverschillen in deze competitie waar iedereen van elkaar lijkt te kunnen winnen. Na afloop werd er gezamenlijk een heerlijk biertje getapt in de tot oktober-fest omgetoverde kantine van Blauw Wit. Zwart werd natuurlijk in lederhôsen verwacht maar hij liet zich niet verleiden.

Volgende week speelt Broekster Boys weer een thuiswedstrijd tegen Oranje-Nassau uit Groningen. Wederom een team met veel kwaliteiten en een club die al jaren strijd voor een plekje in de 4 e divisie. Met maar liefst 10 nieuwe spelers wil ON het dit seizoen opnieuw proberen en het is zeker een ploeg om rekening mee te houden.

Het zal hoe dan ook vast weer een mooie strijd gaan worden waarvan de uitslag bijna niet voorspeld kan worden. Als u om 14.30 op het sportpark aanwezig bent kunt u er getuige van zijn.

