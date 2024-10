Harkema-Opeinde legt het af tegen geroutineerd Lions

HARKEMA - Harkema-Opeinde is er zaterdagmiddag niet in geslaagd punten over te houden aan de thuiswedstrijd tegen Lions. Met de 1-3 score die er bij het laatste fluitsignaal op het scorebord stond keerden de Leeuwarders terecht met de volle buit huiswaarts. De thuisploeg had grote delen van de wedstrijd balbezit, maar trof in Lions een elftal dat nogal wat ervaring herbergt en niet snel van de wijs was te brengen. De hoofdstedelingen waren op cruciale momenten net iets slimmer en sloegen als de kans daar was genadeloos toe voor de Harkemaster veste.



De middag begint nog hoopvol voor de Harekieten. Een aardige aanval in de vierde minuut eindigt via Twan Polder bij Alex van der Tuin. Diens schot lijkt hard op weg om in de touwen te vliegen, maar het is Denzel Dijkstra die op de vijfmeterlijn de inzet blokt. Lions zoekt het met lange ballen vooral in de snelle omschakeling. Het gevaar van de levensgevaarlijke, balvaste goalgetter Ashley Birkenholz wordt door de opnieuw prima spelende Watse van Houten uitstekend beteugeld. Toch staat het nog voor het halfuur verstreken is 0-2.

Beide keren heet de doelpuntenmaker Dinand Lourens en beide keren treft Lourens de roos met het hoofd. In de 18de minuut knikt hij een hoekschop van Denzel Dijkstra raak, tien minuten later promoveert Lourens koppend een voorzet Jesse Vermeeren tot doelpunt. Als de 0-2 valt staan veel toeschouwers nog na te praten over een moment dat slechts een halve minuut eerder plaatsvindt aan de andere zijde van het veld. Van zeker 25 meter neemt Alex van der Tuin het vijandelijke doel onder vuur. Het spectaculaire schot spat op de kruising uiteen. Zuur voor de Wâldploeg, zeker gezien de ontwikkelingen die direct daarna gestalte krijgen.

Een snelle treffer, dat is wat Harkema-Opeinde nodig heeft na de pauze. In de 46ste minuut krijgt het direct een handreiking van de tegenstander. Een terugspeelbal van Lions komt in niemandsland terecht. Geert van der Tuin is alert en pikt de bal op, rukt op richting het Lions-doel en prikt raak.

Een betere start van de tweede helft is niet denkbaar, maar hoewel Harkema hierna wel blaft, laat het na om te bijten. De Lions-defensie, met routinier Jonathan Gregoria als stabiele factor, blijft fier overeind. In de 56ste minuut is de marge weer twee. Voor even althans. Nadat arbiter Mulder eerst een doelpunt van Lions toekent, keurt hij deze na overleg met Harkema-grensrechter Van der Heide weer af.

Terecht, dat zonder meer, maar de leidsman van dienst had zich veel ellende kunnen besparen door, alvorens twee Harkema-stafleden met de gele kaart te bestraffen, eerst zijn assistent te raadplegen. Na de wat merkwaardige gang van zaken rondom het afgekeurde doelpunt hangt er even trammelant in de lucht. Dat dit er niet komt, is wellicht mede omdat Lions in minuut 65 alsnog de 1-3 maakt.

Wederom is het Dinand Lourens die de trekker overhaalt. Van dichtbij ramt hij de bal genadeloos hard in het dak van het doel nadat een lange bal van Denzel Dijkstra voor zijn voeten valt. Lions zakt na deze treffer in. Het laat Harkema rustig spartelen. Behoudens een vijftal voorzetten, waar goalie Justin Rinsma steeds goed bij zit, weten de gastheren niet meer voor enorme dreiging te zorgen.

Harkema-Opeinde werkt ontzettend hard en met de wil is ook niet zoveel mis, maar om succesvol te zijn in de vierde klasse C moet er meedogenlozer te werk gegaan worden. Het oogt allemaal nog wel eens te lief. Na twee puntloze weekenden is een overwinning meer dan welkom. Volgende week is daarop weer een nieuwe kans. De reis gaat dan naar Dokkum, waar de groenwitten van het Harddraverspark worden bestreden.