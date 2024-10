Man (31) cel in nadat hij agent in gezicht spuugt

regionaal zo 13 oktober 2024, 9.55

LEEUWARDEN - Een 31-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân belandde zaterdagnacht in een politiecel. Dat gebeurde nadat hij een agent op het treinstation in Leeuwarden vol in het gezicht had gespuugd.

De politie zat de man op de hielen nadat hij rond 23.20 uur over de poortjes was gesprongen. De agenten zagen dat gebeuren. Zij waren rond 23.20 uur ter plaatse gekomen nadat een getuige had gemeld dat er een verward persoon op het NS station rondliep.

De man die over het poortje sprong, werd om zijn ID kaart gevraagd die hij niet kon tonen. Nadat zijn gegevens waren achterhaald werd proces-verbaal aangezegd voor het niet kunnen tonen van de ID kaart. De 31-jarige man spuugde vervolgens uit het niets de agent vol in het gezicht.

De verdachte werd aangehouden en is ingesloten op het bureau.