Kersverse autobezitter raakt met auto te water

regionaal za 12 oktober 2024, 15.46

SURHUISTERVEEN - Een automobilist is zaterdagmiddag met auto en al in een sloot terechtgekomen. De eigenaar had de auto nog geen 24 uur in bezit. Het ongeval gebeurde langs de Molenweg in Surhuisterveen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De politie is ter plaatse gekomen. De agenten ter plaatse wilden niet vertellen hoe het ongeval precies is gebeurd. Ook de vermoedelijke betrokkenen hielden hun mond dicht.

De slipsporen die op de weg te zien zijn doen vermoeden dat de bestuurder iets te enthousiast de bocht door is gegaan. Een berger gaat ter plaatse komen om het voertuig uit het water te halen. De eigenaar kan naar alle waarschijnlijkheid opnieuw op zoek naar een nieuwe auto.

