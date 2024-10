Brandstofdieven na achtervolging opgepakt in Grou

GROU - Drie brandstofdieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door de politie opgepakt in Grou. Ze hadden omstreeks 0.10 uur brandstof gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen aan de Douwemastrjitte in Jirnsum.

Een getuige had de diefstal gezien en was achter de auto van de dieven aangereden. Deze getuige verloor op een zeker moment de auto uit het oog.

De politie uit Leeuwarden trof de auto even later aan in Grou. Bij het aantreffen gingen er drie mannen hardlopend vandoor. Na een korte achtervolging konden de drie mannen, een 39-jarige man uit de gemeente Leeuwarden, een 42-jarige man uit de gemeente Heerenveen en een 18-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel worden aangehouden.

De verdachten zijn in verzekering gesteld en het onderzoek is gaande.