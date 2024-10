Ruben (6) kampioen in 50cc klasse bij de VTBM baansport

sportnieuws di 8 oktober 2024, 19.04

HARKEMA - Voor de tweede keer op rij wist de zesjarige Ruben Alma uit Harkema het kampioenschap te winnen in de 50cc klasse bij de VTBM baansport. Afgelopen jaar werd hij al op 5-jarige leeftijd kampioen tussen de oudere kemphanen. Dit jaar Deed hij dat nog eens dunnetjes over.

Zelfs ongeslagen, het hele jaar door wist Ruben iedereen achter zich te houden en alle manches en daarmee ook alle wedstrijden met een eerste plaats te winnen. Op de foto is te zien hoe Ruben aan het strijden is tijdens de wedstrijd zondag in Opende.

En alsof dat nog niet genoeg is..: in de DMX Noord competitie had Ruben zich omhoog gewerkt naar een 3de plaats in het kampioenschap. Helaas tijdens de laatste en de beslissende wedstrijd in Emmen had Ruben een valpartijtje en viel hij uit. Ruben kwam toen net een aantal punten te kort om die 3de plaats beet te houden en werd toen 4de in het noordelijke kampioenschap.

Meer geluk had hij afgelopen weekend bij de landelijke DMX finale in Utrecht, daar werd op een zware baan gestreden om het Nederlandse kampioenschap. Ruben wist zich daar goed te verdedigen en finishte in de eerste manche op de 4de plaats. In de tweede manche had Ruben wat meer moed verzamelt, vond redelijk aansluiting bij de 2de man en finishte uiteindelijk op een mooie 3de plaats.

Door het behalen van deze titel mag Ruben voor het komende jaar een startlicentie aanvragen, wat voor hem weer een nieuw hoofdstuk doet openen. Waar er eerder werd gedacht om misschien verder te gaan op een 65cc, wordt er nu toch eerst even gekeken of hier invulling aan kan worden geven.