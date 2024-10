Gezellige viering van de Dag van de Ouderen in Kollum

KOLLUM - Door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van de ouderen is ook dit jaar weer gevierd in Kollum, speciaal voor senioren vanuit "Oud Kollumerland c.a." Deze middag was er een geweldig optreden van Griet Wiersma, die de vele belangstellenden liet genieten van meerdere bekende liederen, waarbij "It Frysk Hynder" natuurlijk niet kon ontbreken.

Ook waren er enkele nieuwe liedjes die zeer in de smaak vielen. Zelfs het typetje Hinke Himmel kwam nog langs, waarbij hartelijk om werd gelachen. Natuurlijk werd er ook uit volle borst meegezongen en werd er zelfs een polonaise ingezet.

Tussendoor waren er twee voordrachten door mw. I. Kooistra, van o.a. het Bûthúsbankje, wat de jeugd niet meer kent. De zaal was goed bezet. Voorzitter van het comité, Wierd Kooistra, bedankte aan het eind van de middag iedereen voor de medewerking en aanwezigheid, wat met een groot applaus werd ontvangen. De organisatie kon terugkijken op een zeer geslaagde middag.

