Werkbussen leeggeroofd met speciale signaal-truc

Jan Jelle Klomp za 5 oktober 2024, 18.56 regionaal za 5 oktober 2024, 18.56

DRACHTEN - Bestelbussen gevuld met gereedschap zijn in de nacht van donderdag op vrijdag leeggeroofd in de regio. In Garyp wordt de schade geschat op 10.000 euro, terwijl in Oudega voor zo'n 2.000 euro aan gereedschap werd buitgemaakt.

De inbraken kwamen aan het licht nadat Rick van Reeven de diefstal bij hem thuis aan de Hoven in Drachten op Facebook zette. Op 4 oktober werd om 4.51 uur zijn bus leeggehaald. Van Reeven zag de volgende dag op zijn beveiligingscamera hoe zijn bus heel eenvoudig werd geopend.

Signaal

"Het vermoeden is vrij groot dat er gebruik wordt gemaakt van een elektronisch apparaat dat via een signaal het slot van de auto ontgrendelt, waardoor het inbreken een fluitje van een cent is," aldus Van Reeven. In de video is goed te zien dat de auto op afstand geopend wordt. "Iedereen twijfelde aan zichzelf of ze de bus wel op slot hadden gedaan, totdat ze mijn camerabeelden zagen."

Witte auto

De dieven rijden in een witte auto, die ook in de andere dorpen zou zijn gesignaleerd. "We hebben inmiddels genoeg informatie om te weten wat het kenteken is en waar het vermoedelijk gebruikte voertuig zich bevindt," laat Van Reeven weten. Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak in onderzoek heeft.