Egel gered uit benarde situatie in groen hekgaas

lokaal nieuws wo 2 oktober 2024, 9.18

WASKEMEER - Een egel was vast komen te zitten in een groen hekgaas aan de Kruisweg in Waskemeer, maar een oplettende voorbijganger wist het dier te redden. De egel was vast komen te zitten nadat hij door een van de mazen van het gaas was geklommen, maar door zijn stekels kon hij geen kant meer op.

De melder heeft met een tang het gaas kapot geknipt en de egel bevrijd. Het is niet bekend hoelang de egel vast heeft gezeten, maar hij leefde nog wel, zij het in slechte conditie. Na zijn bevrijding is het dier naar de opvang gebracht om te herstellen.

FOTONIEUWS