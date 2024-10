Huis van de maand: De Bjirken 151

di 1 oktober 2024

DE WESTEREEN - Wat een prachtige plek, gelegen aan het water met gloednieuwe, luxe walbeschoeiing. De woning beschikt over een geïsoleerde inpandige garage en een royale overkapping/carport en een luxe veranda compleet met een fraaie tuinberging. Door de verbouwing van de garage is er op de begane grond een slaapkamer gerealiseerd, en er is zelfs ruimte voor een eventuele badkamer. Hiermee is de woning levensloopbestendig te gebruiken en voorbereid op de toekomst.

Deze woning is bovendien energiezuinig. In 2016 is er een B-energielabel afgegeven, maar sindsdien is de woning verder verduurzaamd, waardoor je kunt genieten van lagere energiekosten.

Ruimte is hier ook zeker geen gebrek. Door de opbouw boven de garage is de woning flink vergroot, en de erker in de woonkamer biedt extra mogelijkheden. Zo kun je gemakkelijk een grote eettafel plaatsen zonder dat je ruimte verliest. Met een woonoppervlakte van ca. 148m2, exclusief de garage en overige berg- en opslagruimtes, is dit huis ideaal voor wie op zoek is naar royale leefruimte. De carport en overkapping voor de garage zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld je auto droog kunt parkeren, en de overkapping boven de voordeur is een extra praktisch detail.

Begane grond:

De begane grond biedt een ruime hal met een moderne toiletruimte, voorzien van wandcloset en fontein. De U-vormige woonkamer, met uitzicht op de straat en aan de achterzijde uitzicht over het water, staat in open verbinding met de keuken, die in hoekopstelling is geplaatst en voorzien is van diverse inbouwapparatuur. Tussen de keuken, de berging en de erker bevindt zich een grote schuifpui, en hier is een gezellige palletkachel geplaatst. De bijkeuken met witgoedaansluitingen grenst aan de keuken en biedt directe toegang tot de achtertuin. Daarnaast is er een garage/bergruimte van ca. 9m2 en de eerder genoemde slaapkamer op de begane grond met een vaste kast, waar ook de cv-installatie is geplaatst.

1e etage:

Op de eerste etage vind je een ruime overloop met een vaste kastenwand. Hier zijn drie grote tweepersoonsslaapkamers en een luxe badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel.

2e etage:

Via een vlizotrap bereik je de bergzolder op de tweede etage. Ook boven de opbouw van de garage is een extra bergzolder toegankelijk via een vlizotrap.

Buiten:

Buiten geniet je van een luxe veranda met een prachtig uitzicht over het water en een royale tuinberging. De achtertuin ligt op het zonnige westen en is bereikbaar via de schuifpui. Aan de tuinzijde is bovendien een grote zonneoverkapping met een elektrisch uitschuifbaar zonnescherm aanwezig, waardoor je altijd een plekje in de schaduw kunt vinden. De woning is prachtig gelegen aan een vijverpartij, wat voor extra rust en ruimte zorgt.

Op zoek naar royaal en keurig wonen met een prachtig uitzicht, maar toch in de dorpskern van De Westereen? De Bjirken 151 in De Westereen kan niet wachten om jou te ontmoeten... Neem daarom snel contact op met de flexibele makelaars! Klik hier voor meer informatie over deze woning.