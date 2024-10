112 deelnemers doen mee aan Lampex in Driezum

lokaal nieuws di 1 oktober 2024, 9.59

DRIEZUM - Afgelopen weekend vond in Driezum de Lampex en de Kinderlampex plaats. Vrijdagavond begon voor 112 deelnemers de volwassen editie. Ditmaal werden de deelnemers met busjes naar Buitenpost vervoerd. Daar werden de groepen afgezet en begon voor hen de tocht.

Middels een route boekje mochten zij de weg terug zien te vinden naar de startlocatie. Voor veel deelnemers was de locatie totaal onbekend omdat het dit keer niet in de buurt van het vertrouwde Driezum en omgeving was. De tocht begon voor velen met veel wind en een paar flinke regenbuien.

Gelukkig werd het rond middernacht droog, ging de wind liggen en maakte het onstuimige weer plaats voor een mooie sterrenhemel en een prachtige maan. Onderweg waren er hindernissen over het water, touwhindernissen, groepsopdrachten en hersenkrakers.

Halverwege de tocht was er een welverdiend rustpunt. Voor alle deelnemers was er een warme hap en iets te drinken om de interne motor op te warmen en draaiende te houden. Rond 3.30 waren alle deelnemende teams binnen en had iedereen minimaal 13 kilometer achter de rug (en sommige teams zelfs 4 kilometer extra).

Zaterdagmiddag was het de beurt aan de jongere jeugd. Dit jaar een vernieuwde editie met een routeboekje en een route die over het laatste deel van de grote lampex liep. Ook zij werden daarom met busjes naar de start gereden. Dit was extra spannend voor de jonge deelnemers omdat ze niet wisten waar ze afgezet werden.

De spanning was er al snel af want ze mochten direct beginnen aan een palletbrug over het water. Waar sommige direct met een nat pak de ongeveer 6 kilometer lange tocht vervolgden. Het leek wel of niemand van de kinderen daar erg in had of zich daardoor lieten beïnvloeden.

Het was tevens mooi om te zien dat veel ouders op de been waren en ze fietsten dan ook rond in het prachtige natuurgebied rondom Rinsma Pôle om hun kinderen aan te moedigen. De organisatie wil haar sponsoren, landeigenaren, start/rust locatie, vrijwilligers en deelnemers bedanken voor 2 prachtige dagen en de organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagd weekend.

FOTONIEUWS