Harkema-Opeinde grijpt verdiende driepunter tegen VIOD

Klaas Dijkstra zo 29 september 2024, 14.47 sportnieuws zo 29 september 2024, 14.47

HARKEMA - Harkema-Opeinde heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2024/2025 weten om te zetten in een driepunter. Het bezoekende VIOD werd geklopt met 2-1. Deze uitslag suggereert een spannende wedstrijd en dat was het ook, maar hoofdzakelijk omdat de thuisclub het naliet om de wedstrijd in een vroeg stadium te beslissen. Omdat de marge bijna een helftlang bleef beperkt tot een doelpunt, hielden de gehavende blauwhemden uit de Dokkumer Wâlden hoop op een punt. Dat kwam er niet, al was het in de slotfase eenmaal kantje boord.



Met naast spelmaker Roelof van der Veen nog een handvol afwezigen, verschijnt VIOD zaterdagmiddag rond half drie verre van volledig aan de aftrap. Dit laat zich zeker in het eerste bedrijf tonen. Hoewel routinier Pieter Ele Kuitert na een minuut of twintig rakelings voorlangs schiet, is het vooral Harkema-Opeinde dat de klok slaat. Zeeën van ruimte liggen er op de flanken, met speels gemak voetballen de gastheren zich bij tijd-en-wijle door de VIOD-gelederen heen.

Al binnen de minuut kan de openingstreffer gestalte krijgen als Alex van der Tuin de bal achter de verdediging legt en Geert van der Tuin van dichtbij zijn inzet ziet stranden op keeper Otte Visser. Zes minuten later fungeert Visser opnieuw als reddende engel wanneer Andries From na een goede combinatie met Geert van der Tuin het vijandelijke doel onder vuur neemt. Fraaie kansen zo in het begin, tegelijkertijd valt het op dat Harkema regelmatig niet het maximale haalt uit de aanvalsdriften.

Soepel lopende aanvallen monden meer dan eens uit in een slordige eindpass. Als Roan Alssema vrij voor het doel staand een goede pass van Hille Postma in de 41ste minuut niet weet te verzilveren, ziet het ernaar uit dat VIOD zowaar zonder kleerscheuren de rust gaat halen, tot het noodlot voor de manschappen van trainer Kleefstra tweemaal in korte tijd toeslaat. Eerst is het Roan Alssema die opstormend naar keeper Visser de bal te ver voor zich uit speelt, doch in de kluts het leder genoeg richting meegeeft om het in de touwen te doen belanden.

Drie minuten later zet Sytze Wouda na een breedtepass van Jesse Pander goed door, om vervolgens ter hoogte van de rand van het strafschopgebied de ronde knikker steenhard in de kruising te kogelen.



Met een comfortabele voorsprong op zak lijkt Harkema-Opeinde halverwege een stevig fundament te hebben gelegd voor een probleemloze zege, zeker als Roan Alssema vlak na de helftwisseling dicht bij de 3-0 is, maar het speeltuig steenhard voor het doel langs veegt. Daarna maakt VIOD het duidelijk dat het nog niet helemaal de handdoek in de ring heeft geworpen. Pieter Ele Kuitert puntert in minuut 52 eerst nog over, maar is twee minuten wel trefzeker als hij alle gelegenheid krijgt om een voorzet van de 16-jarige Wietze Hedman Annema binnen te knikken.

De tegentreffer hoeft Harkema-Opeinde niet direct te verontrusten. Toch sluipt er een zekere angst in de ploeg. De grote overmacht die er in het eerste bedrijf was, blijft nu grotendeels achterwege. Ondanks dat zijn er genoeg kansen om de wedstrijd de boeken in te schieten. Geert van der Tuin raakt vlak na de 2-1 van dichtbij de lat nadat keeper Visser een rebound weg moet geven en in de nastoot dwarrelt een van richting veranderd schot van Dennis Postma net naast het doel.

Halverwege de tweede helft krijgt Geert van der Tuin de bal bij de eerste paal verkeerd op het hoofd na een hoekschop van broer Alex en Andries From ziet kort daarna zijn indraaiende schot net naast de voor Harkema verkeerde kant van de paal swingen.

De 3-1 wil niet vallen en dan weet je dat er altijd een moment kan zijn dat de tegenstander toeslaat. In de 84ste minuut lijkt dat moment aanstaande. Lieuwe Schaafsma lanceert een knal die rechtstreeks richting de bovenhoek vliegt, tot Martin Alma met een weergaloze zweefduik het leder over de deklat tilt. VIOD blijft hierna jagen op de 2-2 en het is zo nu en dan hectisch voor de Harkemaster veste, toch zijn de grootste kansen in de slotfase voor de Harekieten.

De prima spelende VIOD-keeper Otte Visser komt als overwinnaar uit de strijd als hij Roan Alssema alleen voor zich ziet opduiken, Watse van Houten zoekt het doel in de slotseconden te hoog. Pijn doet het de troepen van trainer Jacob Russchen niet, even later klinkt het fluitsignaal van arbiter Wiersema uit Grootegast.



De spelers der Bosk-bewoners waren zich er terdege van bewust dat ze het zichzelf onnodig moeilijk hadden gemaakt, desondanks overheerste na afloop de blijdschap. Vorig jaar werd pas in speelronde 5 de eerste overwinning behaald, nu dus een stuk eerder. De zege in deze fase van de voetbaljaargang is meer dan welkom.

Met respectievelijk ONT, Lions en Dokkum als tegenstanders in de komende weken wachten er bepaald geen pleziertripjes. Overigens hoeven dit absoluut geen kansloze expedities te zijn. Als "De Heide" hard blijft werken en de kansen op iets regelmatiger basis worden omgezet in doelpunten, zullen de meeste clubs in klasse 4C de handen vol hebben aan de mannen in het groen en geel.