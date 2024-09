Heijmans bouwt 49 koopwoningen in Vrijburgh

regionaal do 26 september 2024, 18.00

DRACHTEN - Onder luid tromgeroffel werden op donderdag de toekomstige bewoners van Weegbree in Drachten verwelkomd op de bouwplaats. Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier gaf het startsein voor de bouw van 49 koopwoningen in de woonwijk Vrijburgh.

De planning is dat de toekomstige bewoners rond de zomervakantie van 2025 de sleutel van hun nieuwe huis ontvangen.

Aantrekkelijke wijk

Vrijburgh 2 wordt een aantrekkelijke wijk met veel groen en water, geschikt voor jong en oud. Omwonenden en belanghebbenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plangebied. Heijmans heeft in dit gebied 49 koopwoningen ontwikkeld. Er komt een divers aanbod in de nieuwbouwwijk van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en rijwoningen. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier: "In de nieuwe wijk Vrijburgh 2 wordt hard gewerkt door alle aannemers. Vorige week ontving de eerste huurder de sleutel bij de woningen van Accolade en nu start Heijmans met 49 koopwoningen. Over een jaar ziet dit stukje Drachten er heel anders uit. Met kwalitatief mooie woningen op een prominente plek. Ik wens Heijmans veel succes en de toekomstige bewoners alvast veel woonplezier!"

Oog voor de natuur

"Op deze prachtige locatie realiseren we een gedifferentieerd programma. Naast gezinswoningen hebben we ook aandacht voor levensloopbestendige woningen waar veel vraag naar is. Op deze manier komt vraag en aanbod goed samen. We zorgen niet alleen voor een fijn thuis voor de kopers maar ook voor de dieren en natuur in de omgeving. Samen met onze ecologen hebben we gekeken naar deze flora en fauna. Zo hebben wij insectenstenen en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen geïntegreerd in ons project. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur," vertelt Remco van der Mossel, directeur van Heijmans regio Noord.

Planning

De eerste werkzaamheden zijn al in volle gang. De afgelopen weken is er geheid. Aansluitend is begonnen met het aanbrengen van de funderingsbalken en de riolering en installatie die onder de vloer komt. Heijmans verwacht dat we begin november kunnen starten met het plaatsen van de casco's.