Gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden in Drachten

regionaal ma 23 september 2024, 15.44

DRACHTEN - De brandweer moest maandagmiddag in actie komen aan de Tille in Drachten. Bij graafwerkzaamheden met een mobiele kraan was er een gasleiding raakt.

De gasgeur was in de omgeving goed te ruiken en uit voorzorg werd de omgeving afgezet met lint in afwachting van Liander. De brandweer zorgde dat de situatie veilig was.

Een aantal omwonenden kon tijdelijk niet gebruikmaken van hun woning in verband met de gaslekkage.

