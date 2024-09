Veel belangstelling en emoties bij opening Wils huiskamer

DOKKUM - Met meer dan 100 belangstellenden op de dag van opening van Wils huiskamer, spreekt stichting Ik ben Wil van een geweldige start van het initiatief. Wils huiskamer werd geopend op Wereld Alzheimerdag, zaterdag 21 september.

De opening van Wils huiskamer werd verricht door Aal Visser uit Dokkum. Ze is 53 jaar en op deze nog jonge leeftijd al te maken met dementie. Aal deed de huiskamer open alsof het haar eigen was, onder toeziend oog van familie, vrienden en vele belangstellenden.

"Een emotioneel moment", noemt voorzitter Dennis Mellink van stichting Ik ben Wil het. "Er is niet alleen heel lang naar toegewerkt door heel veel mensen, het is ook bijzonder dat we dit kunnen realiseren in Dokkum", aldus Dennis. Hij bedankte dan ook iedereen die zich voor de huiskamer heeft ingezet en gaat inzetten vanaf dinsdag. Vrijwilligerscoördinator Kees Theissen beaamde dat en vertelde de aanwezigen over de invulling van de huiskamer.

Wils Huiskamer is een ontmoetingsplek aan de Birdaarderstraatweg (locatie ZuidoostZorg) in Dokkum voor mensen uit de stad en de regio met (beginnende) dementie en hun naasten. Inwoners van Noordoost Friesland met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen zonder afspraak en vrijblijvend binnenlopen voor ontmoeting, een luisterend oor, activiteiten en informatie ene advies. Een indicatie of diagnose is niet nodig om langs te komen.

Direct na de opening werden Eelke Krol, Titus Vogt en Jogchum van der Woude uit Dokkum uitgezwaaid voor hun reis naar Schotland, waar zij vijf dagen lang in de Schotse Hooglanden gaan wandelen voor Wils huiskamer namens de stichting.

De mannen zijn alledrie gelieerd aan de stichting en hebben eerder sportieve prestaties geleverd om geld op te halen. Voor deze expeditie zijn ze al ruim een jaar in voorbereiding. Het beoogde doel voor de stichting is € 25.000.

Wils huiskamer is vanaf dinsdag 24 september open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.30 uur.