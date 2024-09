Tytsjerksteradiel onderzoekt toekomst openbaar archief

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel gaat drie scenario's onderzoeken om het openbaar archief toegankelijker en duurzamer te maken. Het archief was van augustus tot oktober 2023 tijdelijk gesloten vanwege problemen met de toegankelijkheid en veiligheid.

Sinds november 2023 loopt een pilot in samenwerking met Tresoar om de dienstverlening te waarborgen. Het doel is om een toekomstbestendig archief te realiseren voor inwoners binnen en buiten de gemeente.

In het najaar van 2024 start het onderzoek naar drie opties: behoud van het archief in het gemeentehuis, samenwerking met een regionaal historisch centrum of onderbrenging bij de bibliotheek in Burgum. De onderzoeksresultaten worden begin 2025 verwacht.

Het project vraagt een investering van 21.600 euro, die wordt gedekt uit de post I&A-personeel​.