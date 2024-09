Vechtpartij op AZC in Burgum gesust door de politie

lokaal nieuws zo 15 september 2024, 9.47

BURGUM - De politie moest zaterdagavond in actie komen bij het AZC aan de Elingsloane in Burgum. Er was bij de meldkamer een melding binnengekomen over een vechtpartij.

Drie politieauto's stonden omstreeks 22.15 uur op het terrein. Agenten zijn in gesprek gegaan met de betrokkenen. Zij constateerden dat er in elk geval sprake was geweest van een ruzie.

Nadat de boel was gesust, kon de politie het AZC weer verlaten. Als voorzorgsmaatregel stonden verderop nog drie eenheden stand-by, voor het geval de situatie zou escaleren. Dit bleek uiteindelijk niet nodig.

In de sobere opvang van vluchtelingen wonen mensen van verschillende nationaliteiten vaak samen in één woning, waar ze voorzieningen zoals de keuken en badkamer delen. Het is dan niet eenvoudig om altijd zonder spanningen met elkaar te leven.

De oorzaak van het incident van zaterdagavond is onbekend.