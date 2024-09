CBS De Oanrin mag zich officieel Gezonde School noemen

lokaal nieuws vr 13 september 2024, 11.43

TWIJZEL - Een feestelijke dag met dans en plezier voor CBS De Oanrin. Donderdag ontving de school in Twijzel het themavignet van Gezonde School, uitgereikt door wethouder Jelle Boerema. Dit vignet is een erkenning voor het structureel werken aan het thema Bewegen & Sport volgens de Gezonde School-aanpak.

De wethouder sprak tijdens de overhandiging lovende woorden over de inzet van de school: "CBS De Oanrin laat prachtig zien hoe belangrijk het is om kinderen van jongs af aan te laten zien wat een gezonde leefstijl is. Dit themavignet is een mooie beloning voor hun inzet."

Stimuleren van gezonde leefstijl

Afgelopen jaar zetten de leerlingen een geweldige prestatie neer door de FIT@SCHOOL-challenge te voltooien. Deze challenge daagt leerlingen uit om actief aan de slag te gaan met sport, gezonde voeding en water drinken. Ook kregen de leerlingen 20 weken lang gratis groente en fruit vanuit het EU-schoolfruit-programma en bidons om water drinken te stimuleren.

Met de behaalde resultaten zet CBS De Oanrin een belangrijke stap in het bevorderen van een gezonde leefstijl onder haar leerlingen. De school blijft zich ook in de toekomst inzetten voor gezondheid, met komend schooljaar speciale aandacht voor het thema mediawijsheid.

Achtkarspelen als JOGG-gemeente

De gemeente Achtkarspelen is een JOGG-gemeente en gaat daarmee voor een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. De gemeente zet zich samen met andere partijen in voor een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Zo kwam de prestatie van CBS De Oanrin mede tot stand door de samenwerking tussen de gemeente, GGD Fryslân en High Five Sportstimulering. Het doel is om de jeugd te helpen gezonde keuzes te maken en dit te integreren in hun dagelijks leven, zowel op school als thuis.

