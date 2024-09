Martha Riemsma (uit FeanwÃ¢lden) nieuwe directeur van het ANP

Martha Riemsma (uit Feanwâlden) nieuwe directeur van het ANP

lokaal nieuws do 12 september 2024, 16.53

FEANWALDEN - Martha Riemsma, afkomstig uit Feanwâlden, is de nieuwe algemeen directeur van het Algemeen Nederlands Persbureau. Zij volgt half oktober Martijn Bennis op die in april zijn vertrek aankondigde.

Riemsma is voormalig hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Ze maakte daarvoor carrière binnen de zakelijke tak van Koninklijke Wegener - het huidige mediaconcern DPG en was de afgelopen jaren voor diverse opdrachtgevers business developer en mediastrateeg.

Wat is het ANP?

Het ANP is het grootste nieuwsagentschap van Nederland. Het levert nationaal en internationaal nieuws aan verschillende media zoals kranten, radio- en tv-stations, en websites. Het ANP zorgt voor betrouwbare nieuwsvoorziening en werkt samen met (freelance) journalisten en fotografen om actuele gebeurtenissen snel en nauwkeurig te rapporteren.

'Belangrijke speler'

Riemsma: "In de functie van algemeen directeur van het ANP komt alles wat ik tot nu toe heb gedaan bij elkaar. Het ANP is een belangrijke speler in het medialandschap en staat net als veel andere spelers in ons vak voor interessante uitdagingen. Ik zie ernaar uit om het bedrijf verder te gaan versterken."

Chris Oomen, eigenaar van het ANP, is lovend over de nieuwe directeur. "Martha Riemsma heeft de gewenste combinatie van journalistieke ervaring en strategisch inzicht. Het ANP heeft een directeur nodig die commerciële impulsen kan geven en tegelijk een scherp gevoel heeft voor de journalistieke functie van het persbureau. Riemsma past perfect in dat profiel."