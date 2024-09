Wonen in het park? Burgum 2040 komt met creatieve woonplannen

regionaal wo 11 september 2024, 17.55

BURGUM - Inwonersgroep Burgum 2040 is deze zomer aan de slag gegaan om ideeën te bedenken om versneld betaalbare woonruimtes voor starters in Burgum te realiseren. De gemeenteraad gaf de groep 20.000 euro en actieve ambtelijke ondersteuning om binnen 100 dagen met resultaat te komen.

De uitkomst van de scan wordt donderdagavond aan de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel gepresenteerd.

Het doel van Burgum 2040 is om binnen twee jaar minimaal 50 goedkope koop- en huurwoningen voor jongeren in het dorp te gaan realiseren. Eén van de conclusies is dat huizen voor starters het beste in huurvorm kunnen worden ontwikkeld, gezien de beperkte mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen.

Wonen in park

Eén van de bedachte scenario's is wonen in het Wetter en Willepark. Het park is prachtig mooi maar wordt volgens Burgum 2040 relatief weinig gebruikt. Het park zou een woonplek kunnen worden met een Wow-factor. Dit kan tijdelijk met flexwoningen of woonboten. Hoewel wonen in het park niet is toegestaan, geeft de gemeente aan dat dit een politieke keuze kan zijn. Het park ligt wel in de contouren (milieuzonering) van stinkfabriek Sonac.

Woningdeling

Een andere optie is woningdeling. WoonFriesland is bereid om in Burgum een pilot te doen met haar huurhuizen. Het wordt dan mogelijk dat twee mensen achter één voordeur een woning gaan betrekken. Beide bewoners worden contractant en de gemeente moet dan wel meewerken aan de juiste administratieve kaders (zoals huursubsidie en andere wettelijke verplichtingen). Deze optie is ook direct toepasbaar in andere dorpen.

Wonen op Quatrebras

Een ander scenario is wonen op de plek van de voormalige dancing Quatrebras. Het idee komt uit 2021 maar is nooit opgepakt door de gemeente. Het terrein kan volgens Burgum 2040 gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van jongeren, vluchtelingen of andere doelgroepen die op korte termijn woonruimte nodig hebben. Ook zouden hier flexwoningen gebouwd kunnen worden.

Opsplitsen / woonunits

Andere opties zijn het versneld ontwikkelingen van bestaande gemeentegronden naar woonbestemmingen of grotere kavels gebruiken voor woonunits of deze splitsen in meerdere percelen voor woningbouw. Ook zouden grote panden als boerderijen of bedrijven omgebouwd kunnen worden naar woonunits. De groep kijkt bijvoorbeeld naar het voormalige HMC (hulpmiddelencentrum), kantoor Univé, het voormalige kantoor van makelaar Wijmenga of de Molkfabryk.

Versnel en experimenteer

Burgum 2040 hoopt verder dat de gemeente de woningbouw in Burgum gaat versnellen waar dit op traditionele wijze al kan. Ook moet er experimenteerruimte komen voor innovatieve woonvormen. Cruciaal is dat er geld wordt vrijgemaakt om alle scenarios te toetsen op haalbaarheid. De inwonersgroep denkt dat echte experts met de scenario's aan de slag moeten gaan en zien hierin geen rol meer voor zichzelf.

Verantwoording 20.000 euro

De gemeenteraad gaf de inwonersgroep Burgum 2040 een bedrag van 20.000 euro om de 100 dagen scan te doen. Er werden tientallen gesprekken gevoerd met bouwbedrijven, de gemeente en andere partijen. In het verslag (PDF) doet de groep een verantwoording:





Poll: Welke plek is het beste voor woningen voor de jeugd?