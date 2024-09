Oorlogsvondst (kei) in Achtkarspelen leidt tot onverwachte kosten

regionaal wo 11 september 2024, 15.16

SURHUIZUM - Een onderzoek naar een mogelijke vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Achtkarspelen heeft geleid tot een hoge kostenpost. De gemeente zoekt nu compensatie bij het Rijk voor een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten.

Het onderzoek, uitgevoerd in het gebied tussen Surhuizum en Harkema, was gebaseerd op historische gegevens over een Amerikaanse B-17 bommenwerper die op 28 juli 1943 neerstortte. Ooggetuigenverslagen suggereerden dat één van de tien afgeworpen bommen mogelijk niet was gedetoneerd.

Onderzoek

De gemeente nam begin januari 2023 de meldingen serieus en schakelde experts in om het gebied grondig te onderzoeken. Het onderzoek omvatte archiefwerk, analyse van getuigenverklaringen en geavanceerde detectietechnieken. De kosten kwamen in totaal op 19.550 euro excl. btw.

Zwerfkei

Tijdens het veldwerk werd een object gelokaliseerd dat qua grootte en samenstelling overeenkwam met een vliegtuigbom, wat leidde tot verhoogde waakzaamheid. Bij de opgraving troffen onderzoekers uiteindelijk een hele grote zwerfkei aan. Het was geen explosief oorlogstuig.

Uitkering via het rijk

De gemeente heeft nu besloten een suppletie-uitkering aan te vragen bij het Rijk voor 68% van de gemaakte kosten (13.294 euro). Dit percentage / bedrag is het maximale dat kan worden teruggevraagd via de zogenaamde 'bommenregeling' van het Gemeentefonds. Of de volledige aangevraagde som wordt toegekend, hangt af van het totaal aantal aanvragen dat het ministerie dit jaar ontvangt.