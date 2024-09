Opvang Oekraïners in voormalig behandelcentrum Woodbrookers

KORTEHEMMEN - Het voormalige jeugdzorgcentrum Woodbrookers in Kortehemmen gaat dienst doen als opvanglocatie voor Oekraïners. De gemeente Smallingerland huurt het pand om onderdak te bieden aan ongeveer 200 Oekraïense ontheemden die momenteel in een voormalig schoolgebouw aan de Wetterwille in Drachten zitten. Deze opvang aan de Wetterwille sluit per 1 maart 2025.

Smallingerland biedt huisvesting aan zo'n 380 Oekraïners die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog met Rusland. De opvang gebeurt op verschillende locaties. Één daarvan is het schoolgebouw aan de Wetterwille. Die locatie gaat sluiten om plaats te maken voor woningbouw. Daarom moest de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie.

De locatie in Kortehemmen leent zich goed voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het biedt voldoende ruimte en heeft de benodigde faciliteiten om mensen te huisvesten.

De opvang van asielzoekers en Oekraïners staat nog steeds onder druk. Onlangs besloot het gemeentebestuur van Smallingerland de noodopvang in het Fries Congrescentrum te verlengen. Met de nieuwe voorziening voor Oekraïners neemt Smallingerland haar verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen.

De omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 18 september over de opvang in Kortehemmen.