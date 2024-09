Fryske Keimpe boekjes voor basisscholen in Noardeast-Fryslân

lokaal nieuws di 10 september 2024, 9.20

BURDAARD - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft in samenwerking met de Afûk ervoor gezorgd dat de kinderen van groepen 1 tot en met 4 van alle scholen in de gemeente gratis boekjes krijgen van Keimpe de Krokodil. Het is belangrijk om het lezen bij kinderen te stimuleren, hierbij hoort ook het Fries lezen.

Van 9 tot en met 27 september 2024 zijn het weer de 'Lês-mar-foar-wiken'. Naar aanleiding van deze weken verschijnt elk jaar een nieuw Keimpe-boekje.

Primeur Basisschool De Welle

Maandagmiddag was wethouder Hanneke Jouta aanwezig op basisschool De Welle in Burdaard. Hier mocht zij aan de school het eerste Keimpe-boekje in onze gemeente uitdelen. "It wie in middei wêrby't it Frysk lêzen sintraal stiet. It is wichtich dat alle bern tagong ha ta boeken wêrûnder Fryske boeken. Dit is ek part fan ús Frysk taal belied wat wy as gemeente fêststeld hawwe en wy fiere dit út wêr't wy mar kinne. It feit dat alle bern fan groepen 1 oantemei 4 op de basisskoallen in ús gemeente no in Frysk boekje krije is hjir in moai foarbyld fan." Dit zei wethouder Hanneke Jouta bij de overhandiging van de boekjes.

