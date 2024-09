Geen opvarenden in uitgebrand zeiljacht op Noordzee gevonden

NES (AMELAND) - Er zijn geen opvarenden gevonden aan boord van het zeilschip dat vorige week boven Ameland in brand vloog en zonk. Dat meldt de Duitse omroep NDR.

Duikers van de politie hebben een onderzoek gedaan in het wrak in zee. Er werd daarbij niemand meer aangetroffen.

Het zeiljacht vloog dinsdagnacht in brand. Het schip voer in de buurt van een windmolenpark. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie de eigenaar van het schip is (geweest).