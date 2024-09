Joran Olijve schiet Buitenpost voorbij FC Burgum

BUITENPOST - Eén Blauwke juicht net iets luider dan alle andere wanneer de scheidsrechter de bekerwedstrijd tegen FC Burgum affluit. Joran Olijve maakte als invaller vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd en was 'ouderwets' belangrijk voor VV Buitenpost, dat een grote stap zet richting de volgende ronde van het bekertoernooi.

"FC Burgum stond compact en loerde op de omschakeling", analyseert Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos na afloop. "Dat deden ze hartstikke goed. Vooral in de eerste helft hadden we moeite om grote kansen te creëren." Een rommelige situatie voor het doel van Burgum werd vlak voor de doellijn gekeerd en Gerbrand Waaksma was gevaarlijk met een afstandsschot. Aan de andere kant bleef het doel schoon door een katachtige redding van Kevin van der Meulen en een knappe sliding van Bernd Douma.

Gezonde ambitie

In de tweede helft werden de ruimtes groter en kwamen er meer mogelijkheden. Buitenpost kreeg veel corners, maar er was een individuele actie voor nodig om de ban te breken. In de 87e minuut dribbelde invaller Joran Olijve vanaf de linkerkant naar binnen.

Op de rand van het strafschopgebied haalde hij uit en de bal verdween via de binnenkant van de paal het doel in. Zo heeft hij al in de tweede officiële wedstrijd sinds zijn terugkeer een goal te pakken. "Ik merk bij Joran een hele gezonde ambitie", zegt Kevin Waalderbos. "Hij wordt steeds fitter en is heel gretig om belangrijk te zijn voor het eerste van Buitenpost."

In de sloot

FC Burgum – met Buitenposter Halbe Elsenga in de basis – probeerde nog iets terug te doen, maar Buitenpost verdedigde de voorsprong fel. Na een duel ter hoogte van de middenlijn schoot David Kazimier de bal zó hard in de bomen rondom het hoofdveld dat de takken knakten. "Hij belandde uiteindelijk zelfs in de sloot", grijnst David later in de kantine terwijl hij twee flessen vitaminewater opdrinkt.

Met de tweede overwinning in het bekertoernooi doen de Blauwkes goede zaken. Alleen bij een flinke verliespartij volgende week tegen Leovardia kan de volgende ronde worden misgelopen. Komende dinsdag is er eerst nog een oefenwedstrijd op Sportpark De Swadde. Om 20:00 is de aftrap tegen FC Surhústerfean.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Edwin Schaafsma, Youri Sletering (46. Joost Jesse Visser), Noureddine Boutzamar, Willem de Boer (61. Joran Olijve), David Kazimier, David Albert Villalta (61. Rik Weening), Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (61. Rolf Dijk).

Gele kaart: Noureddine Boutzamar en Yorn Sikkenk (FC Burgum)

Scoreverloop: 1-0 (Joran Olijve)