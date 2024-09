EODD maakt mogelijk explosief onschadelijk (na conflict)

regionaal zo 8 september 2024, 12.00

DRACHTEN - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) moest zaterdagmiddag in actie komen in Drachten. De politie trof 's middags een mogelijk explosief aan in een auto aan de Handwerkerszijde in Drachten.

Even daarvoor hadden agenten ter plaatse een 22-jarige man uit Drachten aangehouden. Omstreeks 14.45 uur was er een conflict met geweld ontstaan tussen meerdere personen. De Drachtster zit vast en wordt verhoord.

EODD

In een auto werd vervolgens een verdacht voorwerp door de agenten aangetroffen. In eerste instantie werd een explosievenspecialist van de politie (TEV) ingeschakeld en werd de omgeving ruim afgezet. Uiteindelijk schakelde deze specialist de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in.

Onschadelijk gemaakt

"Deze specialist heeft het mogelijke explosief op een veilige manier van dichtbij onderzocht. Uit voorzorg werd het voorwerp onschadelijk gemaakt en in beslag genomen voor verder onderzoek." zo laat de politie aan WâldNet weten.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de achtergrond van het incident. Er worden getuigen gesproken en camerabeelden onderzocht. Mensen die meer weten (en nog niet gehoord zijn) worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.