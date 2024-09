Badminton weer van start in De Westereen, FeanwÃ¢lden en DamwÃ¢ld

Badminton weer van start in De Westereen, Feanwâlden en Damwâld

sportnieuws vr 6 september 2024, 12.20

DAMWALD - Badminton is weer begonnen in De Westereen, Feanwâlden en Damwâld. Ben je op zoek naar een sport die zowel je uithoudingsvermogen als je reflexen test? Dan is badminton de perfecte keuze.

Elke woensdagavond is er van 19:00 tot 20:00 uur in Damwâld jeugdtraining tot en met 15 jaar.

Senioren trainen op:

Maandagavond: 19:30 – 21:00 uur in Feanwâlden

Woensdagavond: 19:30 – 21:00 uur in De Westereen

Woensdagavond: 20:00 – 22:00 uur in Damwâld

Waarom badminton?

Wist je dat badminton de snelste racketsport ter wereld is? Met shuttles die snelheden van meer dan 300 km/u kunnen bereiken, is het een intensieve en uitdagende sport voor alle leeftijden. Bovendien werk je aan je conditie, coördinatie en reactievermogen, terwijl je in een ontspannen en gezellige sfeer speelt.

Doe eens vrijblijvend mee

Interesse om mee te doen? Neem snel contact op en meld je aan voor een gratis proefmaand. Kijk voor meer informatie en de prijzen voor contributie op: Badmintonclub Oer It Net