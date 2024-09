Goede seizoensstart voor Buitenpost in Grijpskerk

Pier Schotanus zo 1 september 2024, 20.54 sportnieuws zo 1 september 2024, 20.54

BUITENPOST - Buitenpost is het seizoen 2024/2025 begonnen met een 1-3 bekeroverwinning op tweedeklasser Grijpskerk. Roan van der Weij, die in de voorbereiding al veel scoorde, maakte twee doelpunten. Ook David Albert Villalta was trefzeker.

Vanaf Sportpark De Swadde is het slechts veertien minuten rijden naar Grijpskerk. Uitwedstrijden gingen de afgelopen zes jaar gepaard met lange busreizen, maar dit seizoen is dat anders. Na de degradatie uit de vierde divisie zijn de meeste tegenstanders een stuk dichter bij huis te vinden, ook in het bekertoernooi. Daarom reisden de Blauwkes naar Grijpskerk in de auto. Om 15:00 klonk het eerste fluitsignaal van scheidsrechter René Wijma. Het seizoen is officieel begonnen.

De eerste 45 minuten speelden zich grotendeels af op de helft van Grijpskerk. De thuisploeg stond compact gegroepeerd en verdedigde goed. Buitenpost had veel balbezit, maar kwam moeilijk tot grote kansen.

Goals

Vlak na rust vonden de Blauwkes toch een gaatje in de Grijpskerk-defensie. Noureddine Boutzamar stak nieuweling Gerbrand Waaksma weg over de linkerkant. Zijn voorzet werd keihard binnengeschoten door Roan van der Weij, die ook zijn eerste officiële wedstrijd voor VV Buitenpost speelde. Daarna volgden de kansen elkaar in rap tempo op.

David Albert Villalta kwam oog in oog met de keeper en was – zoals afgelopen seizoen zo vaak – koelbloedig. Later maakte Van der Weij zijn tweede met een pegel van afstand. Grijpskerk deed een kwartier voor tijd nog iets terug, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

"Het was een wedstrijd waarin het niveauverschil tussen Grijpskerk en ons best groot was", zei Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos na afloop. In de tweede helft kregen we veel kansen, waarvan we er uiteindelijk zeker vijf hadden moeten verzilveren. In de eerste helft hadden we het moeilijker. We kunnen nog een stuk beter worden in het creëren van kansen tegen verdedigende teams. Daar gaan we aan werken."

Derby

Volgende week spelen de Blauwkes thuis tegen FC Burgum, dat met 4-0 won van Leovardia. "Ik schat Burgum iets hoger in dan Grijpskerk", aldus Waalderbos. "Het is een soort derby, dus dat is hartstikke mooi. Ik heb er zin in om weer lekker op ons eigen hoofdveld te spelen." De wedstrijd Buitenpost – FC Burgum begint om 14:30.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries (Joost Jesse Visser), Bernd Douma, Edwin Schaafsma (Wolter Klaas Laanstra), Youri Sletering, Noureddine Boutzamar, Willem de Boer (Harmen Symen Elsenga), David Kazimier, Gerbrand Waaksma (Joran Olijve), Roan van der Weij, David Albert Villalta.

Scoreverloop: 0-1 (Roan van der Weij), 0-2 (David Albert Villalta), 0-3 (Roan van der Weij), 1-3.