Prima start VV Kollum in bekertoernooi

sportnieuws zo 1 september 2024, 11.42

KOLLUM - Tijdens de voorbereiding op het seizoen werd op de trainingen, het Vadeko Lauwersmeertoernooi en tijdens een oefenwedstrijd afgelopen dinsdag tegen Lac Frisia duidelijk dat er in de sterk verjongde selectie veel energie en werklust zit, en ook dat er bij vlagen prima gevoetbald wordt.

Op zaterdag 31 augustus 2024 werd in de eerste officiele wedstrijd van het seizoen 2024-2025 een goed vervolg gegeven aan de seizoensvoorbereiding. vv ONR uit Roden was de tegenstander in de eerste bekerronde. Een tegenstander die vorig seizoen strandde in de halve finale van de nacompetitie om promotie naar de 2 e klasse en die we dit seizoen dus nog 2 keer zullen treffen in de reguliere competitie (3 e klasse Q).

VV Kollum won de eerste slag met 6-0 en gaf daarmee op zijn minst een visitekaartje af. Wel moet gezegd worden dat vv ONR bij lange na niet compleet was, dus de Kollumers zullen zich zeker nog niet rijk rekenen. De wedstrijd was nog geen minuut oud toen Olke de Wit keihard een bal tegen zijn hoofd kreeg en gestrekt ging. Even moesten de Kollumers met 10 man spelen, maar gelukkig kon Olke na een paar minuten de wedstrijd weer hervatten. Het eerste kwartier ging de wedstrijd gelijk op met een paar kansen over en weer. De nieuwe keeper van vv Kollum, Marcel Kempenaar, liet bij de kansen van ONR zien dat hij vandaag moeilijk te passeren zou zijn.

In de 20 e minuut werd Thieme Brandsma na een mooie actie door de as onreglementair afgestopt met een vrije trap tot gevolg. Max de Jong krulde de bal mooi over de muur en liet de keeper van ONR kansloos. De 1-0 stond op het bord, en vanaf dit moment nam Kollum de wedstrijd volledig in handen. Door hoog druk te zetten en de opbouw van ONR te verstoren werd de verdediging van ONR gedwongen om fouten te maken.

Dat resulteerde er in dat Thieme Brandsma de bal makkelijk kon onderscheppen. Hij speelde snel Max de Jong aan en die kon nadat hij twee tegenstanders op het verkeerde been zette in de 32 e minuut zijn 2 e goal van de middag laten aantekenen. In de 42 e minuut werd ook de 3 e goal gemaakt dankzij het goed druk zetten voorin. Nu was het Thieme Brandsma die zichzelf beloonde door met links de bal keurig in de hoek van de goal te krullen.

Een 3-0 voorsprong in de rust is een luxe die vv Kollum lang niet heeft gekend. In de kleedkamer bleek dat hoofdtrainer Jan Mulder in de 2 e helft nog meer van zijn ploeg eiste. De duidelijke woorden van de trainer sorteerden effect. De tweede helft begonnen de Kollumers goed. In de 46 e minuut werd een corner afgedongen door goed en fel doordekken van Jelle Siebolt Westra. De kopbal van aanvoerder Johan Schat ging over.

Maar in de 49 e minuut was er wel succes. Na een prachtige aanval waarin Olke de Wit, Stefan Wijma en Thieme Brandsma een rol hadden kon Daan Adrichem na goed doorlopen afronden en stond de 4-0 op het bord. En twee minuten later was het wederom Daan Adrichem die een goal zou maken, maar hij werd binnen de 16 neergehaald door een ONR verdediger en dus wees de scheidsrechter naar de penalty-stip. Max de Jong schoot deze onberispelijk binnen en daarmee was de 5-0 een feit. De warme omstandigheden begonnen zo langzamerhand zijn tol te eisen.

Het tempo in de wedstrijd werd minder en het foutenpercentage begon toe te nemen. Toch kon Marcel Kempenaar zich in deze fase nog een paar keer onderscheiden door prima reddingen te verrichten. Uiteindelijk werd het nog 6-0 omdat Thieme Brandsma een bal in de voeten kreeg gespeeld door een tegenstander. Hij stak zijn broertje Gerben Brandsma weg en die rondde feilloos af.

Op 14 september speelt vv Kollum de volgende bekerwedstrijd uit tegen Aduard 2000. Tot die tijd worden er twee oefenwedstrijden gespeeld: op 3 september tegen SV Marum en op 7 september tegen FC Surhusterfean.