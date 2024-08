Dief breekt in bij zorggroep en steelt jas en tas

regionaal vr 30 augustus 2024, 9.38

DRACHTEN - Bij een inbraak bij een zorggroep aan De Warren in Drachten zijn vrijdagochtend vroeg een jas en een tas gestolen. Het gaat om een blauwe gewatteerde jas en een blauwe stoffen tas. De inbraak zou zijn gepleegd tussen 5.30 uur en 6.30 uur.

Vervolgens zou de dader zijn gevlucht via de John F. Kennedylaan. De politie heeft een Burgernetbericht uitgestuurd op zoek naar deze dader. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.