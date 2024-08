Gevluchte zedendelinquent uit Kootstertille (47) gepakt

Jan Jelle Klomp do 29 augustus 2024, 13.15 regionaal do 29 augustus 2024, 13.15

KOOTSTERTILLE - Een 47-jarige zedendelinquent uit Kootstertille is op 13 augustus in het Spaanse plaatsje Tortosa opgepakt. De man is vorig jaar tot 12 maanden cel veroordeeld voor het seksueel misbruiken van het zestienjarige nichtje van zijn toenmalige vriendin in 2020.

Volgens De Telegraaf nam de Tilster de benen toen hij zich moest melden bij de gevangenis op zijn resterende straf uit te zitten. Het speciale politieteam FastNL wist de veroordeelde man te traceren in Spanje. De Spaanse politie wist hem in de boeien te slaan.

Veroordelingen

De man werd door het gerechtshof op 17 maart 2023 veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden wegens verkrachting. Eerder werd hij door de rechtbank veroordeeld tot twintig maanden cel.

Verkrachting

De man vond dat er destijds aangifte was gedaan uit jaloezie van de moeder van het meisje. Hij had eerst een relatie met haar en daarna met haar zus. Het slachtoffer - toen 16 jaar oud - was op stap geweest met haar tante. Ze kwamen thuis terwijl de man ook aanwezig was in de woning. Terwijl haar tante naar bed ging en lag te slapen, werd het meisje in de woonkamer verkracht.