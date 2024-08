Gestolen fatbike teruggevonden in het water

regionaal wo 28 augustus 2024, 16.21

DRACHTEN - De gestolen fatbike van Emma werd binnen een half uur gedumpt in een vijver. De fiets werd dinsdag rond 09.00 uur gestolen vanaf de vierde verdieping van een flat aan de Berglaan in Drachten.

De fiets werd binnen een half uur gevonden in het water bij het Kyriat Onoplein. De fatbike lijkt te zijn vernield voordat hij in het water werd gegooid. De lampen zijn verwijderd, de accu is kapot en de remmen werken niet meer.

Emma herkende haar gestolen fiets nadat ze een bericht op Facebook had gezien over de gevonden fatbike en na het noemen van enkele kenmerken.

Er is aangifte gedaan bij de politie en eventuele getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of via Facebook met Emma.