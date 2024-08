Automobilist (28) onder invloed botst tegen boom

regionaal vr 23 augustus 2024, 10.50

BURUM - Een 28-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân is in de nacht van donderdag op vrijdag op de Friesestraatweg bij Burum tegen een boom gebotst. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.

De hulpdiensten werden volledig automatisch ingeschakeld via het eCall-systeem van de Hyundai Kona. De brandweer, de politie en twee ambulances kwamen ter plaatse. De opgeroepen traumahelikopter kon vroegtijdig terugkeren en kwam niet meer ter plaatse.

Zoektocht naar niemand

De automobilist liet ter plaatse aan de hulpdiensten weten dat hij zelf niet had gereden. Iemand anders zou dat gedaan hebben. De brandweer ging daarop de omgeving van het ongeval afzoeken voor een mogelijke bestuurder. Na politie-onderzoek werd duidelijk dat de man als enige in de auto had gezeten (en had gereden).

Hoofdwond

De opgeroepen duikers uit Groningen hoefden ter plaatse niet te worden ingezet. De automobilist is met een hoofdwond overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd door de botsing. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht door de politie.

