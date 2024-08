Gemeente trekt dwangsombesluiten mestkelders WÃ¢nswert in

Gemeente trekt dwangsombesluiten mestkelders Wânswert in

regionaal do 22 augustus 2024, 15.28

WANSWERT - De eigenaar van de leegstaande boerderij in Wânswert, waar in 2020 een drugslab werd ontdekt, mag de mest uit zijn kelders halen en uitrijden. Een onafhankelijk adviesbureau vond geen sporen van drugsresten meer in de mest of het digestaat.



In 2020 trof de gemeente Noardeast-Fryslân drugsresten aan in drie mestputten op de boerderij aan de Wirdsterterp, vermoedelijk afkomstig van het drugslab wat de politie eerder dat jaar oprolde.

De verontreinigde mest in een kelder in de directe nabijheid van het drugslab voerde de eigenaar af naar een erkende afvalverwerker. De gemeente eiste dat de eigenaar dit ook ging doen met de vervuilde mest uit de andere twee kelders. Als dat niet zou gebeuren, zou de eigenaar een dwangsom moeten betalen.

De gemeente trekt dit besluit nu in. Nieuwe monsters van de mest/het digestaat tonen namelijk geen drugsgerelateerde stoffen meer aan. Dit betekent dat er geen sprake meer is van een overtreding.

De mest ligt al bijna 4,5 jaar in de twee kelders. Het gehalte van de drugsgerelateerde stoffen in de nog aanwezige mest was vier jaar geleden een stuk lager dan die van de mest in de directe nabijheid van het drugslab.

Eind 2020 besloot de Raad van State in een spoedzitting dat de boerderij-eigenaar de rest van de vervuilde mest niet meteen tegen hoge kosten hoefde af te voeren naar een afvalverwerker. Hij mocht hiermee wachten tot de behandeling van de zaak. Dat kon omdat de kelders waren afgezet en verzegeld.

Nieuw onderzoek toont aan dat er geen drugsgerelateerde sporen meer aanwezig zijn. Tijdens de zitting gaf de rechter aan dat het aannemelijk was dat er nog drugsgerelateerde stoffen in de mest zaten.

De eigenaar en de gemeente zijn overeengekomen om een nieuw onderzoek te doen. Het nieuwe onderzoek toont aan dat er geen sporen van drugsgerelateerde stoffen meer aanwezig zijn in de mest of het digestaat. Daarom is het dwangsombesluit ingetrokken. De eigenaar heeft aangegeven spoedig te beginnen met het legen van de mestkelders.