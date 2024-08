Gemeente Opsterland zoekt gemeentedichter

lokaal nieuws wo 21 augustus 2024, 10.10

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland is op zoek naar haar allereerste gemeentedichter. De gemeentedichter schrijft gedichten die passen bij de identiteit van Opsterland en kan inspelen op de actuele gebeurtenissen in de gemeente.

Twee jaar

De gemeentedichter wordt voor twee jaar benoemd en zal elk jaar zes gedichten aan het papier toevertrouwen. Deze gedichten gaan over actuele gebeurtenissen of dragen bij aan de culturele evenementen binnen de gemeente.

Ook zal de gemeentedichter de eigen gedichten voordragen tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld Bevrijdingsdag.

Opsterlandse identiteit

De identiteit van de gemeente is belangrijk om te verwerken in de gedichten. De gedichten kunnen verder zowel in het Fries als Nederlands opgetekend worden. Mensen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Opsterland.