Praamvaren naar het Leeuwarder bos

tech & media wo 7 augustus 2024, 9.07

LEEUWARDEN - In de zomervakantie organiseert Natuurmuseum Fryslân twee keer een praamtocht naar het Leeuwarder bos in samenwerking met Praamvaren Leeuwarden en de vrijwilligers van Het Rustpunt Buitencentrum Leeuwarder bos.

Op 18 en 25 augustus vertrekt de praamboot vanuit de Prinsentuin naar het Leeuwarder bos, waar de deelnemers een uniek stukje natuur aan de rand van de stad gaan ontdekken.

Bij de aanlegplaats in het Leeuwarder bos staan de vrijwilligers van Het Rustpunt klaar om een geur- en smaak wandeling te begeleiden. Daar kunnen deelnemers ontdekken dat er ook in de directe omgeving veel eetbare planten en kruiden te vinden zijn. Het is ook mogelijk om een geocache-speurtocht te doen, een soort schatzoeken aan de hand van GPS-coördinaten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Het Natuurmuseum gaat graag met haar bezoekers naar het Leeuwarder bos, dat fungeert als een soort buitenlokaal. Verschillende educatieve programma's brengen kinderen hier in contact met de levende natuur. Daarnaast wordt er veel onderzoek in het Leeuwarder bos verricht, waardoor er meer en meer bekend wordt over de aanwezige flora en fauna. Zo wordt er jaarlijks in juni de Biodiversiteitsdag georganiseerd, die bijdraagt bij aan een grootschalige inventarisatie van het bos.

Tijdens de laatste Biodiversiteitsdag zijn er 46 nieuwe soorten dieren en planten ontdekt, waardoor de teller nu op ruim 3300 verschillende soorten staat. Er is dus veel te zien in het bos!

De praamvaarten vinden plaats op 18 en 25 augustus 2024. Vertrekpunt van de excursie is Natuurmuseum Fryslân, de afvaart is om 14.00 uur (om 16.30 uur is de praam terug in de Prinsentuin). Kosten: € 11 voor een volwassene en € 7 voor een kind. Opgave kan tot 5 dagen voor de afvaart via aanmelden@natuurmuseumfryslan.nl.

Natuurmuseum Fryslân organiseert dit uitje in samenwerking met Praamvaren Leeuwarden en Het Rustpunt Buitencentrum Leeuwarder bos. Alle partijen behouden zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of slecht weer de afvaart te annuleren.