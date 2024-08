Duo tankt in Dokkum en vlucht weg in gestolen voertuig

di 6 augustus 2024, 15.35

ALDTSJERK - In Aldtsjerk zijn dinsdag twee mannen van 35 en 37 jaar uit Groningen aangehouden, nadat zij getankt hadden bij Avia in Dokkum en vervolgens wegreden in een gestolen voertuig.

Vanuit Dokkum vertrok het duo in de richting van Rinsumageast. Onderweg is er schade veroorzaakt. "De twee mannen hebben tijdens hun vluchtpoging schade gereden. Ook vertoonden zij gevaarlijk rijgedrag", zo laat de politie aan WâldNet weten.



Groene Nissan

Een Burgernet-bericht werd verspreid waarin werd gevraagd uit te kijken naar een groene Nissan met twee donkere mannen als inzittenden. Een van hen was lang met een petje en wit shirt, de andere wat kleiner met donker krullend haar.

Verkeersbord omver

Een onopvallende eenheid van de politie onderschepte de gestolen auto op de Murmerwoudsterweg bij Dokkum en belette de bestuurder op de rotonde met de Lauwersseewei de doorgang. De verdachte reed vervolgens op de rotonde een verkeersbord omver en sloeg op de vlucht richting Rinsumageast.

Los van de grond

Op de rotonde bij Rinsumageast werd hem de doorgang door een opvallend politievoertuig belet. De automobilist reed daarbij over een middengeleider, kwam los van de grond, maar wist de auto onder controle te houden. De achtervolging vervolgde zich op zeer hoge snelheid richting Damwâld.

Op de Hearewei in het dorp raakte de auto van de weg. Buiten het zicht van de politie verdween het voertuig in een tuin. De auto reed vervolgens weer op hoge snelheid terug richting Rinsumageast.

Overrompeld

Door een eenheid van Team Verkeer van de politie werd de auto even later langs de Aldemiedwei bij Aldtsjerk aangetroffen. De verdachten werden door de agenten overrompeld toen ze bezig waren om een geklapte band te vervangen. Het duo uit Groningen kon worden aangehouden en zijn overgebracht naar het cellencomplex.

De auto, die een week eerder in Zuidlaren gestolen bleek te zijn, werd in beslag genomen. Er wordt nog onderzocht of het aangehouden duo en hun voertuig bij meer meldingen en incidenten betrokken zijn geweest.