Nieuwe methode van oplichting: zo slaan nepagenten toe

Auke Iedema za 3 augustus 2024, 10.36 regionaal za 3 augustus 2024, 10.36

MARUM - Bewoners van de Alberdaweg in Marum zijn slachtoffer geworden van een nieuwe methode van oplichting. De man des huizes werd gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent en moest zich melden bij het politiebureau in Drachten.

Terwijl hij daar was, kwam een nepagent bij zijn vrouw langs om zogenaamd de sloten te controleren.

Nepagent in blauw voertuig

Bij aankomst in het politiebureau in Drachten bleek dat er geen afspraak met de man was gemaakt. Ondertussen werd in de woning van het echtpaar sieraden gestolen door de nepagent, die daarna in een klein blauw voertuig vertrok richting het centrum via de Malijksepad.

Dader: blanke man

De aangeefster omschreef de dader als een blanke man van ongeveer 30 jaar, met donker, schouderlang haar, een normaal postuur en gekleed in een spijkerbroek. De politie van het Basisteam Westerkwartier: "We roepen iedereen op om alert te zijn voor deze nieuwe oplichtingstruc en verdachte situaties direct te melden."

Getuigenoproep

De politie vraagt iedereen die mogelijk het voertuig of het kenteken heeft gezien, of camerabeelden heeft, zich te melden via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.