Musical De Tocht vraagt faillissement aan

tech & media di 30 juli 2024, 14.32

LEEUWARDEN - De Tocht BV, het bedrijf achter Musical De Tocht, heeft dinsdag officieel haar faillissement aangekondigd. "Ondanks grote inspanningen en nieuwe investeringen om toekomstperspectief te creëren bleef de historie onoverkomelijk roet in het eten gooien." zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

De wereldpremière van Musical De Tocht vond plaats op 1 oktober 2023 in Leeuwarden. De voorstelling won de Musical Award, de publieksprijs voor 'Beste Musical van Nederland 2024'. Bijna 300.000 bezoekers trokken naar de Friese hoofdstad om de theatershow te zien.

Financiële problemen

Vanaf het begin kampte de organisatie al met financiële problemen door de coronacrisis en de tegenslagen in de aanloop naar de bouw van het theater. Voormalig bestuurder Hans Staal overtuigde destijds de Raad van Commissarissen en haar aandeelhouders er echter van dat de door hem gemaakte begroting en prognoses zeer reëel waren en de liquiditeitsproblemen op zouden lossen. Het tegendeel is echter realiteit geworden.

Reddingsplan

Ondanks verzoeken van de directie en Raad van Commissarissen aan de voormalig bestuurder om koers te wijzigen en met een nieuw strategisch plan te komen, bleef dit uit. Pas op 4 maart 2024 werd Staal ontslagen.

De organisatie verkeerde op dat moment in een technisch faillissement waarop de aandeelhouders opnieuw geld in de organisatie stopten om het tij te doen keren. Er werd door de directie een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd, significante besparingen doorgevoerd en realistische prognoses gemaakt.

Meer problemen

De aandeelhouders van De Tocht BV stonden achter dit nieuwe perspectief en waren bereid nog eens opnieuw te investeren om de organisatie toekomstbestendig te maken en zowel de door De Tocht gecreëerde werkgelegenheid als de maatschappelijke impact voor Friesland verder uit te bouwen.

Ook belangrijke leveranciers en partners werden meegenomen in het plan en waren bereid een groot deel van hun vordering kwijt te schelden, om samen het nieuwe toekomstperspectief te kunnen verwezenlijken.

Om dit waar te maken moest de organisatie echter opnieuw ingericht worden, maar ook daarin bleken bestuurlijke fouten uit het verleden het proces in de weg te zitten. Zo waren contracten met leveranciers niet centraal gedocumenteerd of ontbraken volledig en de tot maart 2024 gevoerde financiële administratie bleek ondeugdelijk.

Bovendien kwam naar voren dat de voormalig bestuurder Hans Staal in eerdere communicatie richting leningverstrekkers NPEX, Geld voor Elkaar en Cultuur + Ondernemen foutief of onvolledig was geweest. Zo was onder andere in de NPEX prospectus aantoonbaar onjuist gesuggereerd dat de Tocht B.V. destijds kapitaalkrachtiger was dan in werkelijkheid.

De Tocht B.V. was voor haar nieuwe plannen met alle drie de financieringspartijen in goed gesprek over een verlenging van de uitstaande leningen, maar toen daarin bleek dat er in het verleden foutieve informatie was verstrekt, waren deze opties van de baan en de leningen direct opeisbaar.

Naast bovenstaande beëindigde Staal na zijn vertrek onrechtmatig de wettelijk verplichte LEI-registratie (Legal Entity Identifier) van de Tocht B.V. en wiste hij zijn volledige e-mailbox waardoor relevante communicatie en afspraken niet meer terug te halen waren.

Op 26 juni 2024 wordt de genoemde selectie van feiten onder andere behandeld tijdens een kort geding bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Op 17 juli 2024 is het vonnis uitgesproken in het voordeel van de Tocht B.V. op alle onderdelen.

Deze optelsom van negatieve ontdekkingen die nu steeds meer aan de oppervlakte komen, hebben de aandeelhouders met pijn in het hart doen besluiten dat de voorgenomen nieuwe investeringen alsnog te risicovol zijn.

Conform het gestelde in het kort geding aan de voormalige bestuurder, overweegt de Tocht B.V. verdere juridische stappen te ondernemen om de zaken in een bodemonderzoek te laten beoordelen.

Echter kan de Tocht B.V. gezien de huidige schuldenlast en de vooruitzichten, hier niet op wachten omdat ze insolvent is. Het is simpelweg niet langer verantwoord om de bedrijfsvoering voort te zetten.En daarmee stranden ook de nieuwe plannen vandaag definitief en is het faillissement van de Tocht BV onomkeerbaar.

Gevolgen voor werknemers en schuldeisers

Het faillissement resulteert direct in het ontslag van huidige werknemers en betekent ook dat toekomstige medewerkers geen nieuw contract krijgen.

De Tocht BV werkt nauw samen met relevante overheidsinstanties om hen te ondersteunen tijdens deze overgang. De rechtbank heeft Rick van der Spek (TRIP Advocaten Notarissen) Leeuwarden aangesteld als curator om het faillissementsproces te beheren. De komende maanden zullen de activa van De Tocht BV worden verkocht en zullen schuldeisers worden terugbetaald volgens de wettelijke procedures.

Bij De Tocht BV heerst na het uitspreken van het faillissement vooral grote verslagenheid.

Van Beuzekom: "Het is ongelofelijk verdrietig om te zien hoe de organisatie, die zoveel positieve impact heeft gehad en met zoveel potentie op meer, nu ten onder gaat. Samen maakte alles sterker en we zijn ontzettend dankbaar voor de steun van het publiek en bovenal van alle medewerkers, leveranciers en honderden vrijwilligers die de afgelopen maanden elke dag Musical De Tocht tot leven lieten komen. Ik ben er trots op dat we de Elfstedentocht hebben mogen doorgeven aan volgende generaties, ook al was dit maar van korte duur."